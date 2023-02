Operação Sisaque da Polícia Federal combate garimpo ilegal na Amazônia

Agentes da Polícia Federal cumprem, no dia de hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro, mandados de prisão e de busca e apreensão contra um esquema de contrabando de outro extraído em garimpos ilegais da Amazônia. A maioria do minério era exportada, ilegalmente, por uma empresa com sede nos Estados Unidos da América.

O ouro é vendido clandestinamente para outros países, e neles se encontram a Itália, Suíça, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos. As investigações se iniciaram no ano de 2021, com o auxílio de informações prestadas pela Receita Federal do Brasil. Diversas empresas pequenas constavam na estrutura da organização criminosa.

A operação é deflagrada não somente na Região Norte, mas se estende pelo Sudeste e Centro-Oeste do país e atende a uma autorização judicial para o sequestro de mais de 2 bilhões de reais cuja posse se encontra ilicitamente com os investigados.