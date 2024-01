OAB-SC celebra 91 anos de exercício

A OAB Santa Catarina completou 91 anos nessa segunda-feira (1º/1). Com mais de nove décadas de história, a seccional catarinense é uma das mais antigas do país e conta com 53 subseções e 49.663 advogados e advogadas.

Thiago Degasperin exerce a presidência interina da entidade até 15 de janeiro, em razão dos períodos de licença da presidente da OAB-SC, Cláudia Prudêncio.

O suporte aos profissionais inscritos é assegurado pelas mais de 200 salas de apoio, instaladas em Fóruns, delegacias e unidades prisionais.

Para o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn, a trajetória da OAB-SC foi construída por meio do esforço do trabalho de advogadas e advogados em prol da sociedade. “Os 91 anos da OAB-SC foram construídos através da conjugação de esforços e ideais de centenas de advogados e advogadas com o objetivo de promover conquistas para a sociedade e a advocacia catarinenses”, afirma.

“E com muito orgulho faço parte desta brilhante história, especialmente entre 2019 e 2021, quando na Presidência da Ordem catarinense enfrentamos os nefastos efeitos da pandemia e encontramos soluções inovadoras que garantiram o exercício profissional e a continuidade do Sistema de Justiça em Santa Catarina. Nesta caminhada de mais de nove décadas, o trabalho coletivo e voluntário da advocacia catarinense em prol de sua instituição tem sido essencial e garantido mais avanços e mais futuro para a nossa profissão”, completa.

A OAB-SC começou a escrever sua história em 1932, desde a criação da entidade por meio do Decreto nº 22.039. A instalação da seccional catarinense, por sua vez, foi em 1º de janeiro de 1933, sob a liderança do advogado e político Nereu Ramos (1933-1934).

A primeira diretoria da seccional era composta por Nereu Ramos, presidente; Edmundo Acácio Moreira, vice-presidente; Pedro de Moura Ferro, primeiro secretário; João Bayer Filho, segundo secretário; e Affonso Wanderley Júnior, diretor-tesoureiro.

Ao longo do tempo, a seccional catarinense foi protagonista em movimentos como a campanha “Diretas Já”, a oposição contra a ditadura militar, as lutas pela anistia e pela liberdade de imprensa e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte.

