OAB celebra os 92 anos da seccional acreana, a mais antiga do Brasil

A seccional do Acre, a mais antiga da OAB, celebrou 92 anos nessa terça-feira (2/1). Com quase 4,5 mil advogados, a unidade foi criada um ano após a fundação do Conselho Federal, em 1932.

De acordo com o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, são mais de nove décadas de atuação que moldaram não apenas a história da advocacia nessa região, mas influenciaram positivamente as demais seccionais. “Parabéns, OAB-AC, por seus anos de história, trabalho e conquistas em prol da advocacia. Que sigamos avançando, unidos e firmes, em direção a um futuro ainda mais promissor para nossa profissão e para a sociedade”, comemorou.

O presidente da OAB acreana, Rodrigo Aiache, também falou da importância de ser a primeira seccional criada.

“Isso mostra que a advocacia acreana está na vanguarda em nosso país, desde a criação da Ordem. Eu me sinto muito honrado, tenho orgulho de fazer parte e, atualmente, poder presidir a seccional mais antiga do país, que neste dia 2 de janeiro completa 92 anos de existência”, Rodrigo Aiache, presidente da seccional do Acre.

História

A seccional do Acre foi fundada no dia 2 de janeiro de 1932. Flaviano Flávio Baptista (presidente), Mário de Oliveira (secretário) e José Lopes Aguiar (diretor-tesoureiro) formaram a primeira diretoria.

Desde então, a instituição alcançou grandes conquistas como a criação de comissões importantes, a viabilização da sede própria em 2009, o Plano Estadual do Jovem Advogado em 2015, a entrega do Clube da Advocacia em 2018 e a construção da subseção Vale do Juruá no mesmo ano.

Com informações da OAB Nacionaol