‘Ninguém mandaria joias ao Brasil na mochila de um assessor’ diz Unifisco

O Presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal – o Unifisco – Mauro Silva, declarou à imprensa, que os fatos relacionados ao transporte ilegal de joias realizado pela cúpula do governo Bolsonaro deixam claro que se tratava de um presente pessoal destinado a Michelle Bolsonaro e ao ex-presidente.

“A alegação de que seria um presente para o governo brasileiro não faz sentido nenhum. Ninguém mandaria um presente desses para a Presidência do Brasil na mochila do assessor de um ministro”, afirmou.

Silva analisa que há caminhos diplomáticos para que uma doação seja feita, e que, por se cuidar de um presente de alto valor, qualquer país faz questão de seguir o protocolo oficial, com a cerimônia exigida.

O episódio das joias de Michelle fizeram com que o Ministro Fernando Haddad, da Fazenda, encaminhasse uma homenagens aos funcionários da Receita Federal. Haddad disse que ocorreu uma fiel apicação da lei no cumprimento da missão institucional da Receita Federal, ante o fato de que as joias foram detidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.