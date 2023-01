Nenhum militar ou civil está acima da lei, diz Comandante do Exército

O General Tomás Paiva, o novo Comandante do Exército, afirmou que o clima é de tranquilidade, sem necessidade de novas trocas na Força. Militares envolvidos nos atos golpistas no último dia 08 serão punidos pelos órgãos de Justiça da caserna, pois ninguém está acima da lei.

A manifestação do General ocorreu após visita ao vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar, dentre outros assuntos, de investimentos na indústria de Defesa. Essa foi a primeira declaração do general sobre os atos de extremistas desde a sua posse.

Embora haja indícios de conflitos internos entre militares e o governo, Paiva disse que não devem ser feitas novas trocas na cadeia do Exército, pois, segundo ele, o clima está ‘tranquilo’. O Comandante disse que as alterações necessárias devem ser feitas somente após reuniões administrativas de promoção e transferência.

O novo comandante do Exército indicado por Lula barrou a nomeação do coronel Mauro Cid no comando do Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia. O oficial foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e solicitou à corporação para não assumir as funções na capital de Goiás, após ser informado do veto do Palácio do Planalto ao seu nome.