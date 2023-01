Mulher que acusou desembargador do TJAM de crime tem revisão de pena rejeitada

Reclamação disciplinar instaurada contra magistrado, com regular apuração no CNJ, iniciado pelo interessada que, mesmo conhecendo a inocência do servidor público, deu causa a instauração do procedimento administrativo, deverá responder pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, do Código Penal. O desembargador Cláudio Roessing rejeitou Revisão Criminal pedido pela ré, que se irresignou, na Ação Rescisória, contra a pena imposta pelo crime de denunciação caluniosa contra o, à época, desembargador do TJAM, Ary Jorge Moutinho.

A mulher havia acusado, sem provas, o desembargador, atualmente aposentado, de ameaçar um advogado. Na sentença editada pelo juízo da 11ª Vara Criminal, a acusada teve pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, pela prática do crime de denunciação caluniosa.

Todos os recursos foram negados, desde a apelação criminal, embargos declaratórios, com o trânsito em julgado da condenação. Inconformada, propôs revisão criminal, negada por falta de seus pressupostos autorizativos. Em recurso de embargos de declaração, contra a improcedência da revisão criminal, a Corte de Justiça não reconheceu as omissões indicadas.

“Com efeito, ao simplesmente dirigir-se ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça motivando a instauração de PAD contra o Desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, acusando-o sem qualquer prova de ter ameaçado o advogado Arthemio Wagner Dantas de Oliveira, imputando-lhe, desta forma, crime de que o sabe inocente, além de acusá-lo de haver praticado outras condutas, a acusada consumou a infração penal em tela”, referindo-se à denunciação caluniosa.

Processo: 0001301-28.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :