Mulher de Denarium poderá ser a próxima Conselheira do Tribunal de Contas de Roraima

Em Roraima segue bastante disputado o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas com cinco candidatos. À depender do Governador do Estado, Antonio Denarium, do PP, a própria esposa será, por ele, nomeada Conselheira. A primeira dama Simone Soares de Souza está entre os cinco candidatos que concorrem a uma vaga de Conselheiro do TCE/RR. O Ministério Público de Roraima se manifestou contra a candidatura de Simone Denarium, mulher do Governador.

O cargo é vitalício, com salário de R$ 35 mil, engordado com ajudas de custo. Se for a nomeada, Simone será responsável por julgar as contas do próprio marido. Com Simone Denarium concorrem os seguintes candidatos: Jorge Everton, Deputado Estadual (do União); Coronel Chagas (PRTB); o atual Reitor Regis Freitas, da Universidade Estadual de Roraima (UERR) e Maria da Glória de Souza Lima, advogada e ex-procuradora do Estado.

O Ministério Público de Roraima encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado, na última quinta feira, dia 05, um alerta que a candidata era sócia administradora de duas empresas enquanto exercia cargo público, tendo ocupado cargo irregular enquanto membro do primeiro escalão do governo do próprio marido.

A atual primeira-dama, se lograr êxito em sua nomeação, poderá comemorar seu nome junto a outros de também primeiras-damas que assumiram o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas. Neste ano, no Pará, a Assembleia Legislativa aprovou a indicação da advogada Daniela Barbalho, mulher do Governador Helder Barbalho, para o cargo de Conselheira no Estado, também sob protestos do Ministério Público paraense.

No Pará, o Ministério Público apontou possível ilegalidade na nomeação da primeira dama do Estado como Conselheira do TCE. Os procuradores indicaram violação a preceitos constitucionais e a orientação dos tribunais superiores em casos semelhantes, com destaque para a violação de súmula do STF que impede a prática de nepotismo.