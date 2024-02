Mulher acusada de aplicar golpes para furtar nove idosos em Imbituba é denunciada pelo MPSC

Uma mulher de 32 anos foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) acusada pela prática do crime de furto, mediante fraude, contra nove idosos na cidade de Imbituba, no Sul do estado. A denunciada teria aplicado golpes aproveitando-se da idade das vítimas, pedindo para entrar em suas residências ou veículo, furtando, no total, oito celulares e R$ 1.100 em espécie.

Conforme a denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Imbituba, a mulher teria pedido favores para conseguir se aproximar dos idosos. Os pedidos eram diversos, como água, comida, utilizar o fogão para cozinhar, utilizar o telefone para uma ligação, costurar uma roupa, pedidos de carona, entre outras situações.

Quando os idosos atendiam os pedidos de ajuda, a mulher conseguia entrar nas residências e em um veículo das vítimas e, supostamente, utilizava-se de tais momentos de contato para subtrair os celulares e, em um dos casos, o dinheiro.

Os crimes foram praticados de maio de 2022 a outubro de 2023. As vítimas têm entre 62 e 86 anos. A suspeita está detida no Presídio Regional de Criciúma e o MPSC aguarda o recebimento da denúncia pelo Judiciário. Ela foi denunciada, especificamente, pelos crimes de furto mediante fraude, art 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de dois a oito anos e multa.

Com informações do MPSC