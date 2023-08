MPRJ denuncia policial militar por embaraçar a investigação do homicídio de Marcos Falcon

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou o policial Anselmo Dionísio das Neves, o Peixinho, por fraude processual. Ele é acusado de ter embaraçado a investigação do homicídio de Marcos “Falcon”, retirando um dos celulares da vítima do local do crime.

A denúncia relata que no dia 26/09/2016, por volta das 16h, homens desceram de um carro e atiraram com fuzis contra o então candidato a vereador Falcon. Instantes depois da execução, o denunciado Anselmo Dionísio, que não se encontrava de serviço, invadiu a cena do crime, subtraiu um dos celulares, que só foi devolvido aos familiares da vítima dias depois do homicídio. Testemunhas afirmaram que o aparelho subtraído era o principal celular da vítima, utilizado para conversas sensíveis.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira recebeu a denúncia na quinta-feira (03/08) e determinou, a pedido do MPRJ, que o denunciado compareça mensalmente ao Juízo, além da proibição de qualquer tipo de contato com as testemunhas e seus familiares.

Com informações do MPRJ