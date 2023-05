MPF e Rema promovem Feira Orgânica e Agroecológica em Manaus

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, em parceria com a Rede Maniva de Agroecologia (Rema), promove a primeira edição da Feira Orgânica e Agroecológica. A feira será aberta à população e ocorrerá na próxima quinta-feira (11), das 7h às 12h, no estacionamento do MPF, localizado na Av. André Araújo, n° 358, bairro Adrianópolis.

Famílias de povos originários e tradicionais que praticam agricultura familiar comercializarão produtos orgânicos e de cultivo da diversidade cultural com preços a partir de R$ 1,00. Entre os produtos disponíveis estão hortaliças, raízes, frutas e legumes. Também será possível adquirir produtos de artesanato indígena da etnia Tikuna, cestas agroecológicas e consumir um delicioso café da manhã, entre outros.

A iniciativa foi articulada pelo Comitê de Gestão Socioambiental do MPF no Amazonas – Ecotime. O objetivo da ação é promover a produção e o consumo de alimentos orgânicos, bem como de fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia.

Com informações do MPF/AM