MP do Rio denuncia mulher que ateou fogo e matou marido

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nessa quinta-feira (04/01), Ana Maria Paixão, pelo homicídio de André Luiz de Amorim Chapeta, seu marido. O crime ocorreu no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio, na madrugada do dia 4 de dezembro de 2023, quando a denunciada jogou álcool e ateou fogo na vítima. A 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Penha e Irajá também pediu a prisão preventiva de Ana Maria.

A denúncia, oferecida pelo promotor de Justiça Salvador Bemerguy, relata que o crime foi cometido por conta de mero desentendimento, ocorrido momentos antes. A denunciada, então, agindo de forma premeditada, esperou a vítima chegar ao comércio informal que mantinham, na garagem da residência do casal, para matá-la. André Luiz foi surpreendido enquanto fazia um lanche. Ele chegou a correr e entrar num chuveiro existente em casa, foi socorrido por vizinhos e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas faleceu quatro dias depois em decorrência das lesões.

A denunciada responderá por homicídio triplamente qualificado, uma vez que o crime foi cometido por motivo torpe, praticado com emprego de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Processo nº 0172153-31.2023.8.19.0001

Com informações do MPRJ