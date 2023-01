Moraes pede à PGR que analise pedido de suspensão de posse de deputados bolsonaristas

O Grupo Prerrogativas encaminhou ao Ministro Alexandre de Moraes pedido de suspensão de deputados bolsonaristas sob o fundamento de que teriam participado de alguma forma de atos golpistas do dia 08 de janeiro. Os deputados atingidos pelo pedido são: Luiz Ovando, do PP-MS, Marcos Pollon, do PL-MS, Rodolfo Nogueira, do PL-MS, João Henrique Catan, do PL-MS, Rafael Tavares, do PRTB_MS, Carlos Jordy, do PL-RJ, Sílvia Wajãpi, do PL-AM, André Fernandes, do PL-CE, Nikolas Ferreira, do PL-MG, Sargento Rodrigues, do PL-MG, e Walber Virgolino, do PL-PB. Moraes determinou que a Procuradoria da República emita parecer.

O que o Grupo Prerrogativas quer é que seja concedida medida cautelar para suspender os efeitos jurídicos da diplomação dos deputados, e assim, sobrevindo a medida, os parlamentares possam ficar impedidos de tomar posse no dia 01 de fevereiro de 2023. Os advogados pedem ainda a instauração de inquérito policial para apuração da responsabilidade penal dos deputados em relação a atos criminosos do dia 08 de janeiro.

Moraes determinou que a Procuradoria Geral da República se manifeste no prazo de 24 horas. O Grupo Prerrogativas é representado por um conjunto de advogados, que, no Inquérito 4923, investiga a omissão de autoridades do Distrito Federal nos atos golpistas.