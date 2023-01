Moraes coleciona sessenta pedidos de impeachment no Senado Federal

As representações contra Alexandre de Moraes, do STF, somam sessenta pedidos de impeachment contra o Ministro e coincidem com o período no qual Jair Bolsonaro foi presidente da República. O Senado é órgão que tem a atribuição de dar início ao processo de impedimento, quando requerido.

A atuação de Moraes foi muito rebatida por Bolsonaristas. Os pedidos contra Moraes tiveram relação direta com o fato de ser relator do inquérito das fake news e outros procedimentos que geraram polêmica contra seus opositores.

O bloqueio de perfis de influenciados nas redes sociais, desmonetização de páginas em canais do You Toube e ações da Polícia Federal contra empresários e líderes bolsonaristas incentivaram pedidos de impeachment contra Moraes.

Os fundamentos dos pedidos de impeachment são os mais variados, e vão desde a indicação de violações constitucionais, violações de direitos fundamentais e outros, como a quebra do princípio da imparcialidade. Contra Moraes pesa o fato de que nessa legislatura, embora Bolsonaro tenha perdido as eleições, haja um grande número de senadores bolsonaristas, em torno de 40.