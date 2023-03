Militares têm pedido de promoção por antiguidade fixado em pauta de julgamento neste mês

A Corte de Justiça do Amazonas colocou em pauta o julgamento de um mandado de segurança impetrado pela Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas que pede o cumprimento, pelo Governo do Estado, de promoções por antiguidade no Quadro da Polícia Militar do Estado do Amazonas, pelo quadro especial de acesso e ao posto imediato para as graduações de Subtenente, 1º, 2º e 3º Sargento e Cabo. O julgamento será realizado na Sessão nº 08/2023, do dia 21.03.2023.

O Estado se opõe à promoção e alega barreiras que são impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes aos gastos com pessoal de ente público.

Assim, pede que se reconheça que o atendimento do pleito esbarra no impedimento das promoções reivindicadas.

Chamado a opinar, o Ministério Público emitiu parecer onde sustenta que o aumento de vencimento requerido não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ser instituída em lei anterior.

Aduziu que se cuida de direito ligado a ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da administração pública para sua concessão quando presentes, como no caso examinado, todos os elementos legais da promoção vindicada.

Processo nº 4000008-86.2021.8.04.0000

Leia a decisão: