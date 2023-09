Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

A Caixa sorteia, nesta terça-feira (12), as seis dezenas do concurso 2.631, que tem prêmio estimado em R$ 3 milhões.

O sorteio ocorre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no Facebook, e das Loterias Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Um jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas dentre as 60 disponíveis no volante de a​postas.

O apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha as dezenas para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Com informações da Agência Brasil