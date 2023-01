Marco Aurélio Melo diz que Moraes não foi uma boa escolha para o STF, reconsiderando posição

O ex-Ministro Marco Aurélio voltou a se manifestar sobre os fatos ocorridos em Brasília, no último domingo. Aurélio fez o registro de que o ocorrido em Brasília no último domingo ‘foi pior do que o Capitólio’. Marco Aurélio Melo efetuou um paralelo entre a invasão de extremistas, comandados de Trump, em 2021, ao Legislativo americano e a de bolsonaristas, com ações criminosas no Distrito Federal. Hoje, Moraes se referiu ao Ministro Alexandre de Moraes, do STF, e, revendo posição anterior, expressou que errou redondamente ao avaliar Moraes como boa escolha para o Supremo.

Aurélio disse que se enganou, em 2016, ao elogiar o colega Alexandre de Moraes, ano em que Michel Temer nomeou Moraes para compor o Supremo Tribunal Federal. O ministro aposentado do STF reclama que Moraes não vem contribuindo para a paz social. Aurélio manifestou sua atual posição no dia de hoje, na Rádio Bandeirantes.

“Ele não vem contribuindo para a paz social Não vou tecer considerações maiores, e olha que o conheço há muitos anos”. Aurélio não concorda com o afastamento do Governador de Brasília, Ibaneis Rocha e tampouco com a prisão dos participantes dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército.

Aurélio considera que a ordem de prisão foi um ato de força, e não concorda com ela. Firmou que se estivesse na bancada de julgamento, com certeza não endossaria a decisão de Moraes. Aurélio diz que há necessidade de ‘temperança’ e registra que sequer atos de força foram contemplados no regime de exceção.