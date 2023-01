A resposta de José Múcio ao ‘fogo amigo’ do Palácio do Planalto

O Ministro da Defesa, criticado por petistas que o querem fora da pasta e pretendem emplacar um nome do partido, manifestou-se no dia de hoje sobre o ‘fogo amigo’. Múcio reagiu a críticas e ataques dos petistas que querem sua cabeça expressando que é ‘a hora de as pessoas responsáveis se juntarem para ajudar o presidente Lula a governar o país’.

Petistas têm levado ao presidente Lula que Múcio deva ser retirado do comando da pasta. Múcio, na visão de muitos não teria atuado para uma prevenção eficiente ante os atos ocorridos no último domingo em Brasília.

Houve, inclusive, no dia de hoje, em Brasília, a divulgação de notícias que José Mussi iria renunciar ao cargo, ante o desgaste sofrido com o episódio, fato rebatido pelo Ministro.