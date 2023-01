Mais de 1.200 presos por vandalismo já passaram por audiências de custódia

A ação conjunta para a realização das audiências de custódia das pessoas presas pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro e das pessoas acampadas próximo ao QG do Exército Brasileiro, em Brasília, já ouviu 1.248 pessoas até a tarde de domingo (15/1).

O mutirão é realizado por juízes federais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que já ouviram 806 pessoas, e por juízes estaduais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ouviram 442 pessoas. A Corregedoria Nacional de Justiça acompanha o desenvolvimento da medida.

O mutirão começou a ouvir os presos às 13h do dia 11 de janeiro, em atendimento à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do processo em que os envolvidos estão sendo investigados.

A Corregedoria Nacional de Justiça continua acompanhando o trabalho das audiências de custódia que serão concluídas hoje (16/1), e mantendo o fluxo de informações necessárias e interlocução constante com todos os envolvidos. Com informações do Conjur