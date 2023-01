Lula e Alckmin tomam posse no Congresso e finda o pesadelo de golpe militar

Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice-presidente Geraldo Alkcmin foram empossados nos cargos que representam a Chefia do Executivo Federal. Antes , Lula e Alckmin, com as esposas, desfilaram em carro aberto, o Rolls-Royce, vindos da Catedral de Brasília. É o fim do pesadelo de que as Forças Armadas poderiam atender a manifestantes bolsonaristas e dar um golpe militar.

No discurso de posse Lula enaltece a sobrevivência do Estado Democrático de Direito, firmando que a Democracia foi a grande vitoriosa, pois esse direito fundamental foi extremamente agredido sob estado de violência extremista.

“Apesar de tudo a decisão nas urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação de apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral… Para prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores”.