Aos berros, extremistas gritaram por intervenção militar em Quartel do Exército em Brasília

Extremistas bolsonaristas que ainda se mantém agrupados na porta do Quartel General do Exército, em Brasília, tentou ainda, no dia de ontem, no meio às comemorações do ano novo, no Distrito Federal, a cobrança de uma ação das Forças Armadas contra a posse, no dia de hoje, de Luiz Inácio Lula da Silva. Os manifestante gritaram em tom elevado, com berros de que ‘é preciso fazer alguma coisa’. A manifestação se deu frente às residências dos oficiais-generais da Força.

Os extremistas acreditam que a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos foi uma mensagem para que as forças armadas ‘impeçam a entrada do comunismo no Brasil’. Em apoio, se divulga nas redes sociais mensagens que firmam solidariedade a essas iniciativas. É tenso o clima em Brasília. Há uma operação policial sem precedente para o ato de posse de Lula em Brasília.