Autoritarismo se queda à democracia, diz Lula, firmando que não haverá revanches

Empossado neste domingo, Lula usou de seu discurso como novo presidente da República para dizer que a democracia venceu as eleições. Luiz Inácio enalteceu o sistema eletrônico de votação, ao tempo em que diz haver um diagnóstico ‘estarrecedor’ do país, consequência de uma herança deixada por Jair Bolsonaro. Sem revanches, embora o pleito deste ano tenha sido marcado por ataques do ex-presidente contra as urnas. Um projeto autoritário de poder teria sido planejado por Bolsonaro, disse Lula, que se quedou ante a vitória democrática, no que pese a grande soma de recursos públicos do Estado desvirtuados em proveito da campanha do opositor.

Disse, ainda, o atual presidente em relação à Bolsonaro, que teve de enfrentar, ‘a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu’, na história política brasileira. Referiu-se, também “a mais objeta campanha de mentiras e ódios tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro”.

“Se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo dessa histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição”, declarou Lula.