Lei que altera o Código Penal Militar é sancionada

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou com vetos a Lei nº 14.688 (Projeto de Lei nº 2.233, de 2022) que altera o Código Penal Militar, de 21 de outubro de 1969, para compatibilizá-lo com o Código Penal, com a Constituição Federal e com a Lei dos Crimes Hediondos. A nova Lei nº 14.688 foi publicada na edição da última quinta-feira (21) do Diário Oficial da União.

Os vetos ao PL nº 2.233, aprovado pelo Congresso Nacional, seguiram recomendações dos ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Mulheres e dos Direitos Humanos e Cidadania.

Clique aqui e veja o quadro elaborado pela assessora de Relações Institucionais do Ministério Público Militar, Marianna Soares Nunes, com todo o histórico do PL 9432/2017, desde o texto inicial, proposto pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), passando pelo substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o texto aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o substitutivo adotado pelo Senador Federal, culminando com a Lei nº 14.688, sancionada.

Ressalte-se que os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou rejeitá-los.

Com informações do MPM