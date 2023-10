Justiça revoga prisão de Isabelly Aurora e Lucas Picolé

A juíza Aline Kelly Ribeiro Marcoviz Lins, da 4ª Vara Criminal de Manaus, determinou, na última quinta-feira (19), a revogação da prisão da acusada Isabelly Aurora Simplício, que estava em prisão domiciliar, e de João Lucas da Silva Alves, mais conhecido como Lucas Picolé. O alvará foi expedido na manhã desta sexta-feira (20)

A decisão determina a revogação da prisão mediante o cumprimento de medidas cautelares. Os acusados devem comparecer em juízo todo primeiro dia útil de cada mês para informar e justificar atividades, e estão proibidos de sair de Manaus.

A juíza revogou, ainda, a proibição do acesso às redes sociais da acusada Isabelly Aurora, por considerar que a ferramenta é um dos principais meio de auferir rendimentos da acusada, no entanto, ela deve respeitar a proibição de não mencionar, divulgar, promover ou fazer alusão a sorteios de rifas, e comentar em redes sociais a respeito do conteúdo do processo criminal que ela responde.

Nova prisão poderá ser decretada em caso de descumprimento dessas medidas.

Processo: 0496778-73.2023.8.04.0001

