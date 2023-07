Isabelly Aurora garante o direito de cuidar de filho em fase de amamentação em casa

A influencer Isabelly Aurora Simplício garantiu na justiça do Amazonas o direito a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com a prisão domiciliar. Outras medidas cautelares foram impostas a influencer, com o uso da tornozeleira eletrônica, além de que não mais poderá, até decisão em contrário, fazer uso das redes sociais.

A decisão da justiça atendeu diretamente a um pedido de Isabelly que fez o ensaio do requerimento por ocasião de seu comparecimento em audiência de custódia, no último dia 06 de julho, no Fórum Ministro Henoch Reis.

Na ocasião se avaliou apenas as circunstâncias nas quais se efetuou o cumprimento da ordem de prisão da influencer. Somente nesta segunda-feira (17), a jovem ganhou o benefício da prisão domiciliar. Embora com o alvará em curso, a execução da ordem de soltura será concretizada na manhã de terça-feira (18).

A medida atende a um imperativo constitucional para a proteção da criança em idade vulnerável, e por expressa previsão legal, uma vez que no caso concreto não incidiu nenhuma excepcionalidade, mormente porque os crimes investigados contra a influencer não tenham a configuração de que praticados com violência ou ameaça à pessoas.

Isabelly tem um filho de um ano de idade. O pedido fora inicialmente suspenso, não sendo examinado, de pronto, pelo magistrado Rosberg de Souza Crozara. Porém, com a ida dos autos ao juízo natural da Central de Inquérito, o direito foi assegurado ante a presunção absoluta de que a mãe é necessária, com sua presença, em casa, para os cuidados maternos do filho de tenra idade.