Entenda as razões das novas prisões que envolveram Influencers em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas abriu uma investigação para apurar a prática de vendas ilegais de rifas pela internet, por meio de influenciadores digitais locais, que teriam atuado em associação criminosa.

De início, os investigadores não obtiveram a prisão dos envolvidos, e saíram, no dia 29 de junho deste ano para o cumprimento, apenas, de mandados de busca e apreensões.

Ocorre que, nos endereços alvos das medidas assecuratórias, os suspeitos findaram revelando a prática de outros crimes, inclusive tráfico de drogas, motivo pelo qual João Lucas Alves e Enzo Felipe foram presos em flagrante delito no dia 29 de junho. Contra Flávia, na mesma data, a polícia encontrou vários produtos falsificados, que eram colocados à venda na Loja Lucca Conceito.

Na audiência de custódia, do dia 30 de junho, Flávia Ketlen foi colocada em liberdade mediante condições. A magistrada Silvânia Corrêa Ferreira entendeu que, contra Flávia Ketlen, não havia motivos que autorizassem o decreto de sua prisão preventiva. A situação de João Lucas da Silva Alves foi diversa. Lucas também foi liberado pelo crime de receptação qualificada, mas foi mantido preso por tráfico de drogas. Com ele também permaneceu preso Enzo Felipe da Silva Oliveira.

Enzo, o Mano Queixo, estava na companhia de Lucas Picolé. Quando os suspeitos perceberam a chegada da polícia, no endereço das buscas, Lucas lançou para o alto umas chaves, apreendidas pela polícia, de um carro BMW, onde foram encontradas as drogas, motivo do flagrante delito do dia 29 de junho.

Mas a operação Dracma evoluiu e apura a venda fraudulenta de rifa pela internet, onde os sorteados são amigos dos influencers, os únicos que são contemplados com a realização de sorteios divulgados pelos influenciadores digitais em associação criminosa e voltada para o lucro ilícito.

Com as circunstâncias das investigações e os flagrantes efetuados, surgiram novos fatores que evidenciavam um risco de fuga dos demais envolvidos, tanto que um deles ainda não foi localizado. Assim foram presos no dia de hoje Isabelly Aurora e Paulo Victor.

Os influenciadores ofereciam carros, motos e dinheiro em espécie. Houve novo decreto de prisão contra Lucas Picolé. Foi efetuada a prisão de Isabelly Aurora, de 24 anos e Paulo Victor Monteiro Bastos, um de seus ex-maridos, que teria a função de lavagem de dinheiro. Ambos ainda serão levados a audiência de custódia.

