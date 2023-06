Justiça decreta a prisão preventiva de João Lucas Alves, o Picolé e Enzo Felipe, o Mano Queixo

A Juíza Aline Kelly Ribeiro, da Central de Plantão Criminal decretou, na tarde de hoje, no Fórum Ministro Henoch Reis, a prisão preventiva de João Lucas da Silva Alves, o Pìcolé, e Enzo Felipe da Silva Oliveira, o Mano Queixo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A medida decorreu de uma conversão de prisão em flagrante ocorrida no dia de ontem, quando a Polícia Civil, no cumprimento de mandados de busca e apreensão que haviam sido expedidos pela Central de Inquéritos para apuração de outros crimes que envolveram lavagem de dinheiro e organização criminosa por meio de rifas em redes sociais, culminou com a revelação de um flagrante que foi comunicado ao juízo, em conexão com os fatos então averiguados.

No cumprimento de mandados, os agentes policiais findaram surpreendendo os custodiados com drogas escondidas em um veículo que foi alvo de sequestro judicial, além de uma motocicleta com placa adulterada.

A defesa ainda tentou convencer a magistrada de que o flagrante deveria ser anulado, com o relaxamento da prisão, com a tese de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em local diverso daquele autorizado pela autoridade judicial, além de que não houve laudo pericial prévio das substâncias entorpecentes ditas encontradas com os suspeitos.

Ouvido o Ministério Púbico, na pessoa do Promotor de Justiça Geber Mafra Rocha, houve o entendimento de que o flagrante deveria ser convertido em preventiva. A medida foi decretada e os custodiados foram encaminhados à unidade prisional para as providências cabíveis.

Processo nº 0536395-40. 2023.8.04.0001

