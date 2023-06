Polícia de Manaus sai para cumprir mandado e efetua flagrante em donos de loja no Parque Dez

A Polícia Civil do Amazonas encaminhou, no dia de hoje, 29, à Central de Inquéritos, um auto de prisão em flagrante delito em que foram presos os nacionais João Lucas e Flávia Ketlen, por terem sido flagranteados, na Loja Lucca Conceito, no Parque Dez, com milhares de produtos falsificados.

A Polícia Civil do Amazonas encaminhou à Central de Inquérito uma investigação, por meio de flagrante, que decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão por fatos que se relacionaram à existência de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, envolvendo estelionato, fraude no comércio, promoção de jogos de azar, lavagem de dinheiro, crimes contra o consumidor e a ordem tributária, além de receptação qualificada.

Foram presos João Lucas da Silva Alves e Flávia Ketlen Matos da Silva. Após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão a Polícia indica que no Bairro do Parque Dez, em Manaus, a Loja Lucca Conceito colocava a venda produtos falsificados. No curso das diligências, a Polícia pode averiguar que não havia notas fiscais ou documentos da procedência dos produtos comercializados.

Segundo o documento houve o escoamento de valores oriundos de diversos outros crimes para fins de dissimular capitais na empresa objeto das buscas.

Ao encaminhar o procedimento à Justiça, o Delegado Cícero Túlio Coutinho Silva cita que durante o cumprimento das ordens de busca e apreensão na Loja Lucca Conceito, de titularidade dos flagranteados, foram encontrados milhares de produtos falsificados. Os envolvidos serão encaminhados à audiência de custódia.

Processo nº 0536391-03.2023.8.04.0001