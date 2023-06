Influencer Lucas Picolé, por responder a mais de um flagrante, seguirá preso por tráfico de drogas

A Juíza Silvânia Corrêa Ferreira, do Plantão Criminal, determinou na tarde de hoje, em audiência de custódia, a soltura de João Lucas da Silva, o Picolé e Flávia Ketlen, indiciados pela prática de receptação qualificada, por meio de um flagrante ocorrido na data de ontem, 29.06.2023. Ambos haviam sido autuados em flagrante delito após o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão pela Polícia, sob o fundamento de que, por ocasião das buscas, foram surpreendidos com milhares de produtos falsificados que foram encontrados na Loja Lucca Conceito, no Bairro do Parque Dez, em Manaus.

Embora com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a magistrada fez observar em sua decisão que a providência somente deva ser cumprida se por outro motivo os nacionais não se encontrem presos. Quanto a João Lucas da Silva Alves, o Picolé, nesta mesma data, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, foi determinada a prisão preventiva do custodiado.

Não há informações de que Flávia Ketlen Matos da Silva se encontre presa por outro motivo. Na decisão a magistrada registrou que a deliberação tem o efeito de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos para imediato cumprimento. Lucas, o Picolé, deverá seguir custodiado, uma vez que a Juíza Aline Kelly Ribeiro Lins, também na tarde de hoje, concluiu pela conversão da prisão de Lucas por tráfico de drogas em prisão preventiva. Esse flagrante também ocorreu na data de ontem.

Processos nºs 0536395-40.2023.8.04.001 e 0536391-03.2023.8.04.0001