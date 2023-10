Justiça reafirma condenação de ex-cirurgião por deformação na pessoa da vítima

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA POR DEFORMIDADE PERMANENTE E ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REQUER JULGAMENTO CONJUNTO DE TODAS AS AÇÕES A QUE O APELANTE RESPONDE. CRIMES CONEXOS. NÃO CABIMENTO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS NO DECORRER DE, PELO MENOS, DOIS ANOS. AÇÕES EM DIFERENTES FASES PROCESSUAIS. TESTEMUNHAS E CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A BREVE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE INDICA ERRO MÉDICO. RÉU QUE ATUAVA COMO CIRURGIÃO PLÁSTICO SEM QUE POSSUÍSSE A DEVIDA ESPECIALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INCABÍVEL. ACUSADO QUE DETINHA CONHECIMENTO MÉDICO E ASSUMIU OS RISCOS DE CAUSAR DANO À VÍTIMA. DOLO EVENTUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM PELA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 129, §2º, IV, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA PELA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 171, DO CP. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. –