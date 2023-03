Justiça Federal voltará a instruir processo de caso Bruno e Dom aos 11 de abril

Os assassinatos de Bruno e Dom, que revelaram o grave problema da insegurança do Vale do Javari, no Amazonas, têm o curso de suas apurações regularmente definidos pela Justiça Federal. A audiência, em continuidade da instrução e julgamento da primeira fase do processo, está marcada para o próximo dia 11 de abril de 2023. A instrução sofreu interrupção dado a problemas de natureza técnica vivenciadas no fórum presidido pelo juiz federal Fabiano Verli.

Por três dias consecutivos, desde o dia 20/03/2023, problemas de internet e de falta de energia elétrica marcaram o não cumprimento de atos judiciais inerentes à sessão de julgamento em Tabatinga, no Amazonas.

O processo apura os assassinatos de Bruno e Dom que faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia, no ano passado, no mês de junho. Ambos pretendiam chegar a Atalaia do Norte, após efetuarem diligências no Vale do Javari. O sumiço de ambos, sem comunicação sequer com parentes e amigos, demonstrou, ao depois, a triste realidade, com as evidências de que haviam sido assassinados.

As investigações deram causa a instauração de uma ação penal, que corre no juízo federal de Tabatinga, no Amazonas. São réus no processo Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, que podem ser levados a Júri Popular. Haveria um mandante do homicídio, Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”.