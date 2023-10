Justiça do Rio aceita denúncia contra Bruno de Luca por omissão de socorro

A justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público para que o ator Bruno de Luca, responda pelo crime de omissão de socorro após o atropelamento de Kayky Brito, na madrugada do último dia 2 de setembro, na barra da Tijuca, no Rio.

No dia dos fatos, as imagens das câmeras de segurança mostraram kayky sendo atropelado, e Bruno indo embora. Para o promotor Marcio Almeida Ribeiro da Silva, o ator não prestou socorro e nem verificou se solicitações haviam sido feitas. Kayky ficou internado por quase um mês, mas já está em casa, sem risco de vida.

Durante o inquérito, a polícia civil constatou que o motorista, Diones Coelho da Silva, não havia ingerido bebida alcoólica e trafegava no limite da velocidade permitida na via, e que parou pra prestar socorro após o atropelamento.