Justiça do Amazonas adere à campanha de combate a trabalho infantil

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coij), uniu-se à campanha que está sendo realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) com a finalidade de conscientizar a população para o combate a situações de exploração do trabalho infantojuvenil, inclusive neste período do Carnaval.

Na tarde de ontem, a vice-presidente do Tribunal, desembargadora Joana dos Santos Meirelles, que também responde pela Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coij/TJAM), participou de uma das ações que estão sendo levadas às ruas .

Com o tema “O trocado que você dá, financia a exploração do trabalho infantojuvenil”, a campanha organizada pela Semasc e que tem contado com a participação da equipe da Coij/TJAM foi realizada, na sexta-feira, nas proximidades do Sambódromo – na esquina da Av. Constantino Nery com a Rua Loris Cordovil.

A desembargadora Joana explica que é de extrema importância a participação efetiva dos órgãos que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente nesse tipo de ação. “Essa criança que está na rua, quando é resgatada, vai para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Lá, é encaminhada para um centro de triagem para identificar a que tipo de exploração estava sendo submetida; depois busca-se identificar algum parente ou responsável por ela e, caso não seja possível esse contato, a criança vai para os abrigos. Aí, entra o Juizado da Infância e Juventude para direcionar a situação. Por isso, é importante acompanharmos esse processo desde o início”, disse a magistrada.

Joana Meirelles também reforça que a campanha não busca proibir ou desestimular gestos de solidariedade. “Pedir ajuda no sinal não é crime. O crime é trazer a criança para ser explorada nesse contexto. Porque a criança no semáforo está sujeita a ser abusada, aliciada e a toda uma série de violências que podem acontecer, e isso é algo que a gente não pode permitir”, disse a coordenadora da Coij/TJAM.

Márcia Braga, uma das coordenadoras da ação por parte da Semasc, explica que a ideia é que essas mobilizações ocorram sempre. “Estamos adesivando carros, entregando panfletos, expondo mensagem em telão, pois a ideia é massificar essa abordagem. Temos várias equipes trabalhando nessa conscientização de forma intensiva no Carnaval, mas após esse período, a campanha vai continuar sempre com a finalidade de retirar dos semáforos essas crianças e adolescentes que estão em situação de exploração”, disse a servidora.

Em caso de denúncias sobre situações de exploração de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Manaus disponibiliza os seguintes números: 0800-092-1407, 0800-092-6644 ou o Disk 100.

