Trabalho infantil não pode ser tratado com naturalidade diz Conanda após declarações de Campos Neto

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), colegiado vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por ter tratado com naturalidade um caso de trabalho infantil. A declaração de Campos Neto foi dada em entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, na última segunda-feira (13).



Na ocasião, o presidente do BC, que falava sobre vantagens do PIX, disse ter ficado emocionado quando estava em um restaurante e um “garoto” o abordou para lhe vender um “produtinho” e ainda ofereceu a possibilidade de pagamento pela plataforma tecnológica de transações financeiras.



“Eu falei: ‘O Pix ajuda sua vida?’ Ele falou: ‘O Pix mudou a minha vida’. A gente que está no BC às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. É muito importante essa agenda nossa social”, afirmou o economista.