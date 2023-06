Justiça determina prisão de advogado que fazia viagens internacionais com indenizações dos clientes

Na semana passada (6/6), a equipe da Vara Única da comarca de Ponte Serrada, no Oeste, realizou a audiência de custódia de um homem preso durante a tarde do mesmo dia no escritório de advocacia em que atuava. Ele é suspeito de se apropriar do dinheiro de indenizações dos clientes que atendia. O Juizado determinou a prisão preventiva do homem.

O próprio acusado atuou em sua defesa durante a audiência. A Polícia Civil de Ponte Serrada cumpriu um mandado de busca e apreensão no escritório e na casa do advogado. Foram apreendidos o veículo, documentos, dois computadores, dois celulares e aplicada a medida de sequestro de uma casa.

As primeiras denúncias aconteceram em 2020. Há 12 vítimas identificadas até o momento que teriam sido lesadas, ao todo, em R$ 185 mil. O advogado utilizava o dinheiro, inclusive, para bancar viagens internacionais. Depois da audiência no fórum, ele foi conduzido para prisão onde ficará em sala assegurada pelas prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Com informações do TJ-SC