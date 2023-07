Justiça determina monitoramento por tornozeleira a membro do Comando Vermelho e MP recorre

O Ministério Público do Amazonas apresentou recurso contra decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica para um membro do Comando Vermelho, que foi preso em flagrante durante a Operação Caiman, da Polícia Civil do Amazonas, na Comunidade do Jacaré, em Manacapuru. O custodiado foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo.

A decisão foi proferida durante audiência de custódia realizada no último sábado (22/7), no âmbito do processo nº 0604827-16.2023.8.04.5400. A juíza plantonista entendeu que o uso de tornozeleira eletrônica seria suficiente. O Ministério Público, por sua vez, recorreu da decisão, sob o fundamento de que os requisitos para a prisão preventiva estão presentes no caso.

Em depoimento, o custodiado declarou pertencer ao Comando Vermelho e que usava o armamento para fazer a segurança do local. Durante a abordagem, a Polícia foi recebida a tiros e dois indivíduos fugiram. No local do flagrante foram encontradas drogas, balança de precisão e dinheiro, além de uma arma de fogo caseira.

Com informações do MPAM