Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de matar mulher grávida no interior do Amazonas

Dorisvaldo da Silva Mota, suspeito de mata a esposa grávida teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia nesta terça-feira (31), pela justiça do Amazonas. Renata Costa da Silva foi espancada até a morte pelo próprio companheiro. O crime ocorreu no último domingo (29/01), na comunidade Menino Deus do Carapanauba, no Município de Coari, no Amazonas.

De acordo com o Inquérito Policial, a criança não resistiu e morreu na barriga da mãe, em razão das agressões sofridas pela vítima.

A juíza plantonista, Priscila Pinheiro Pereira, da Comarca de Anori, entendeu que “visto que o modus operandi do agente revela a grave periculosidade em concreto na conduta deste”, que é suspeito de “cometer um crime com alto grau de violência, com grave repercussão na comunidade rural, tendo a população se reunido para tentar tirar a vida deste, sendo necessário que seu pai lhe escondesse dentro de casa até a chegada da polícia”.

A magistrada asseverou que “a fuga do acusado poderia ser facilitada, visto que ele não iria retornar para a comunidade e não tem residência fixa na cidade de Coari”.

Processo: 0600923-88.2023.8.04.3800