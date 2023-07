Justiça de SP anula casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

A justiça de São Paulo anulou, na úlltima terça-feira (11/07), o casamento de Arthur Aguiar e Maíra Cardi. A anulaçao ocorreu após pedido feito pelo Ministério Público, pois quando Maíra casou com Arthur em 2 dezembro de 2017, ainda era casada com Egil Greto Guarize, na Flórida, nos Estados Unidos, desde setembro de 2014.

Maíra Cardi alegou, em sua defesa, que não sabia que o casamento realizado no exterior teria validade no Brasil e que se divorciou do antigo marido antes da propositura da ação pelo MP.

Na sentença, o magistrado entendeu que Maíra agiu de má-fé e omitiu que já era casada no exterior, para casar-se novamente. O juiz lecionou que, segundo o artigo 183, VI, do Código Civil, “não pode casar as pessoas casadas, de maneira que a infração ao impedimento legal torna o casamento nulo”.