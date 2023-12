Justiça de SC pediu extradição de condenado por crime sexual capturado nos EUA

A 4ª Vara Criminal da comarca da Capital já deu início aos procedimentos para promover a formalização do pedido de extradição de um homem condenado por estupro de vulnerável que, dias antes de ter expedida ordem de prisão contra si, em abril deste ano, empreendeu fuga para os Estados Unidos.

O juízo, ao ser informado pela Polícia Federal sobre a evasão, determinou a inclusão do mandado na difusão vermelha da Interpol, e a captura do condenado ocorreu na última terça-feira (28/11) em Tewksbury, vila localizada no condado de Middlesex, no estado de Massachusetts, por uma força especial da polícia de Boston.

O pedido de extradição seguirá as orientações do Ministério da Justiça e conterá, devidamente traduzido para o inglês, peças como a denúncia, a sentença, o acórdão confirmatório da sentença e o mandado de prisão, além de outros documentos constantes nos autos que tenham serventia para o caso concreto.

O juízo já determinou a cientificação do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Santa Catarina e, assim que promovidos os atos pertinentes, toda a documentação (em português e inglês) será enviada ao Ministério da Justiça, que por seu órgão de cooperação jurídica internacional providenciará a extradição com o governo norte-americano.

Como o processo, contudo, tramita em segredo de justiça, não há como divulgar outras informações neste momento. O homem praticou e respondeu a ação penal pelo crime de estupro de vulnerável em Florianópolis e, ao final, foi condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Com informações do TJ-SC