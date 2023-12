Juiz recebe denúncia contra policial militar que atropelou idosa em faixa de pedestre

O Juiz Substituto da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o policial militar que atropelou a idosa Francisca Braz de Souza Lima na faixa de pedestre.

Com o recebimento da denúncia, o policial se torna réu no processo e irá responder perante a Justiça pelo crime de homicídio culposo. Na decisão, o acusado foi citado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Processo: 0706230-09.2023.8.07.0012

Com informações do TJ-DFT