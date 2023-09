Justiça abre inscrição para advogados dativos na vara de combate à Violência Doméstica e Familiar 

A 4ª e 5ª Vara dos Juizados Especializados no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), tornaram pública a abertura de prazo para credenciamento de advogados interessados em prestar serviço dativo (com honorário a ser pago pelo Estado) para atos judiciais nas unidades.

O edital foi disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do último dia 4 de setembro, e foram assinados pelos magistrados titulares dos dois Juizados, Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto e Rafael da Rocha Lima, respectivamente, e podem ser conferidos na pág. 28 do Caderno Administrativo daquela edição.

O prazo para cadastramento já está aberto e vai até 20/09/2023, por meio de solicitação formal aos e-mails [email protected] e [email protected], acompanhada pelo número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, telefone para contato e e-mail do (a) interessado (a).

As demais regras atinentes à atuação dativa estão previstas na Resolução n.° 5/2022, do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, que dispõe sobre o cadastro, a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Estadual, entre outras providências.

A qualquer tempo, o advogado credenciado poderá solicitar seu descredenciamento, ficando obrigado a prestar assistência nos processos em que já tenha sido nomeado.

Com informações do TJAM