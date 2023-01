Juros muito acima da média de referência podem ser discutidos em ação judicial

Se as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira se revelarem muito acima dos valores de referência dispostos pelo Banco Central, poderá ser o caso de má fé do banco. Nesta hipótese é possível a acolhida do pedido do consumidor para que o Judiciário reveja as cobranças. Em ação contra o Crefisa, a consumidora Michele Amorim conseguiu lograr êxito em apelação na qual a Desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça, considerou a desvantagem da autora/recorrente face à financeira. A decisão em segundo grau ainda pende de recurso oposto pelo Crefisa S.A.

A decisão definiu que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central deve servir como parâmetro ou referencial, e que, no caso concreto, cabe ao juiz avaliar as peculiaridades da causa, seja ou não a hipótese de apurar a desvantagem excessiva do consumidor.

A relatora considerou que no caso concreto os juros cobrados haviam se revelado onerosos porque, ao se cotejar os de referência do Banco Central, à época da celebração do contrato, a média recomendada foi por mais de três vezes extrapolada pela financeira. A taxa, que foi a de 7.05%, na referência, foi cobrada em 22% ao mês.

Nesse contexto, a autora obteve a procedência da ação que levou ao Judiciário pedidos de devolução em dobro desses mesmos valores cobrados indevidamente, além do reconhecimento de danos morais, atendidos em segunda instância. A Crefisa interpôs recurso especial , que foi negado.

Processo 0634429-21.2021.8.04.0001

Leia o acórdão :