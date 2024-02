Júri condena acusada de matar mulher a facadas em boate

O Tribunal do Júri da Comarca de Cacequi condenou, nessa quinta-feira (22/02), a ré Cleizi Olino Pinto da Silva a 13 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 3 meses de detenção pelos crimes de homicídio qualificado e lesões corporais leve. Ela é acusada de matar Bianca Ribeiro Martins a golpes de canivete, em março de 2022, em uma boate do município. O crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O júri, presidido pelo Juiz Daniel Nikosheli Nepomuceno, da Vara Judicial de Cacequi, aconteceu na Câmara de Vereadores do Município durante toda a quinta-feira, se encerrando no início da noite. A ré não poderá apelar em liberdade e está recolhida no Presídio Estadual de Jaguari.

Pelo Ministério Público, atuou o Promotor de Justiça Gabriel Antônio de Moraes Vieira e, pela defesa, o Advogado Gilmar Ribeiro Fragoso. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação – sendo uma delas a vítima de crime conexo – e uma testemunha de defesa.

O fato

O crime aconteceu na madrugada de 27/03/22. A ré e a vítima teriam discutido e se agredido fisicamente. De acordo com a denúncia, Cleizi pegou um canivete, golpeando a vítima, que estava sentada, conversando com terceiros. As múltiplas lesões provocaram hemorragia interna. A acusada também atacou mais duas mulheres que tentavam intervir, causando-lhes ferimentos.

Bianca chegou a ser socorrida, mas acabou falecendo. Após ocorrido, Cleizi fugiu do local, sendo presa dois meses depois, na cidade de Cruz Alta.

