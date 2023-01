Juiz pode entender que o crime seja mais grave do que o indicado pelo Promotor de Justiça

A Desembargadora Carla Maria S. dos Reis, do Tribunal de Justiça, fixou que seja possível ao juiz incluir qualificadoras não indicadas pela acusação quando as reconheça em sentença que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Negou-se o recurso interposto por Fabrício Botelho da Cruz. A magistrada confirmou uma sentença de pronúncia editada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri. A decisão firma que é possível que o magistrado atribua definição jurídica diversa sem modificar a descrição do fato contida na denúncia formulado pelo Ministério Público.

O caso se refere a um homicídio ocorrido em 30/09/2001, no bairro Presidente Vargas, em Manaus, no qual Fabrício Botelho da Cruz é acusado de ter participado da morte de Anderson Lleyton Viana, vulgo Pezão. Naquele ano, a vítima esteve na companhia outras pessoas que consumiam drogas, que passaram a agredi-lo. Entre os possíveis agressores estaria o réu, Fabrício. Na denúncia os fatos são narrados, mas ao final, na capitulação, não constou que o crime seria homicídio qualificado, como pronunciado o acusado.

O magistrado alvo do recurso, por ocasião da sentença, concluiu que a agressão à vítima foi torpe, além de que não foi dada oportunidade de que a mesma se defendesse, com a inclusão de duas qualificadoras não narradas pelo Promotor de Justiça Raimundo David Jerônimo, o subscritor, à época da peça acusatória contra o réu.

No recurso, o réu pretendeu a anulação da sentença de pronúncia, sob o fundamento de que o magistrado teria violado o princípio da correlação, significando que o Promotor de Justiça não capitulou o delito em sua forma qualificada. A Magistrada, em voto relator deliberou que não caberia atender ao pedido de nulidade. É possível ao juiz dar aos fatos classificação típica diversa, desde que narrados na denúncia. O réu se defende de fatos e não da capitulação dada pelo Ministério Público.

Processo nº 0230269-18.2021.8.04.0001

