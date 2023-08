Juiz Plantonista decreta preventiva de policial por tentativa de homicídio contra advogado e babá

O juiz Plantonista, Alcides Carvalho Vieira Filho, determinou neste sábado (19), a prisão preventiva do Policial Civil e lutador de Jiu-Jitsu, Raimundo Nonato Monteiro Machado, acusado de participar do crime de tentativa de homicídio contra o advogado, Ygor de Menezes Colares e a babá, Cláudia Gonzaga de Lima. O caso ocorreu na sexta-feira (18), no Condomínio Life, localizado na Ponta Negra, em Manaus.

A representação foi formulada pelo Ministério Público do Amazonas, que pediu a prisão preventiva do acusado. Raimundo é acusado de entregar a arma de fogo nas mãos da esposa, Jussana de Oliveira Machado, que somente não consumou o crime após ter seu braço empurrado por terceiro.

Na decisão, o magistrado considerou que o acusado já havia se envolvido em outras situações com vizinhos e foi demitido da Polícia Civil em 2010, após responder Processo Administrativo, mas retornou ao serviço público posteriormente.

“As provas juntadas aos autos são robustas e enriquecem os elementos probatórios, possibilitando a segregação cautelar, ante a periculosidade do autor, a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, elementos de prova de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio”, concluiu o magistrado.

Leia trecho da decisão:

“Acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva do representado, Raimundo Nonato Monteiro Machado…”

Leia mais: