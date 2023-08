OAB se manifesta após advogado ser baleado e agredido por casal na Ponta Negra em Manaus

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas (OAB-AM) informou, neste sábado (19), que está acompanhando o caso do advogado Ygor de Menezes Colares, que foi agredido e baleado pelo casal Raimundo Nonato Machado e Juçana Machado, no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, em Manaus.

De acordo com o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB-AM, Alan Johnny, que esteve presente na Delegacia de Polícia Civil do 19° DIP, o advogado tentou apartar uma briga envolvendo uma funcionária, quando foi agredido e baleado.

“Ao tentar apartar a agressão contra a babá do seu filho, Ygor foi agredido por socos e ataques pelo Policial Civil, e em seguida foi surpreendido pela agressora, identificada como Jussana Machado, que utilizou a arma de fogo do policial para disparar mesmo após o advogado estar caído no chão”, explicou Alan.

Juçana foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça. Já o marido dela, Raimundo, foi responsabilizado como coatuor das agressões e responderá, também, em dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por lesão corporal, praticada contra as vítimas.

A audiência de custódia ocorrerá na tarde deste sábado, às 14h no Fórum Ministro Henoch Réus. “A OAB atuará em conjunto com a Corregedoria da Polícia para solicitar que o Policial Civil seja proibido de portar arma de fogo. A entidade também buscará seu afastamento cautelar e exoneração do serviço público”, finalizou Alan.