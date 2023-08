Justiça decreta a prisão preventiva da mulher suspeita de atirar em Advogado

A Juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy acolheu à manifestação do Promotor de Justiça Daniel Leite de Brito, e decretou a prisão preventiva de Jussana de Oliveira Machado, por disparos de arma de fogo contra o advogado Ygor de Menezes Colares. O crime ocorreu ontem, dia 18/08 em um Condomínio na Ponta Negra, em Manaus.

A magistrada, ao examinar os autos que formalizaram a prisão da suspeita afirmou não haver vícios que pudessem anular o flagrante e invocou a ordem pública e a garantia da instrução criminal para fundamentar a necessidade da prisão peventiva da custodiada.

Jussana de Oliveira Machado foi presa e autuada pela prática de crimes que segundo a autoridade policial, se encerraram em condutas criminosas descritas na Lei do Desarmamento, face ao porte de arma de uso restrito e o disparo de tiros que atingiram a pessoa da vítima.

Segundo descrito no apuratório, o advogado foi atingido ao intervir para separar os agressores da babá de seu filho. Registros policiais noticiam que havia uma animosidade entre Jussana e a primeira vítima, uma babá que toma conta de uma criança, filha do causídico.

Com a intervenção do advogado, o marido de Jussana, o Policial Raimundo Nonato deu a arma a esposa. Foi com essa arma que o advogado foi atingido por disparos que se alocaram em sua perna esquerda. Diligências estão sendo realizadas para averiguar a atuação do marido da agressora que ficou, por ora, fora da autuação da prisão em flagrante.

Processo nº 058077-14.2023.8.04.0001