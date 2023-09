Jovem é presa com ‘brisadeiros’, movimento de direitos humanos avalia como “punitivismo ao extremo”

Uma jovem foi presa no último dia (10/08), no Maranhão, após ter sido denunciada por vender doces preparados com planta de maconha, os chamados “brisadeiros”.

A moça, de 19 anos, foi flagrada enquanto entregava a encomenda a um cliente em imperatriz (MA). O fato foi enquadrado como tráfico de drogas, cuja pena mínima – se condenada, é de 5 a 15 anos de prisão.

Em entrevista à UOL, a jovem contou que a polícia entrou na casa dela à procura de drogas, e que sempre usou planta natural. Ela contou que toda a ação policial se deu na frente da sua filha, de apenas 04 anos, e que foi levada à Delegacia de Narcotráfico e sentiu-se tratada como uma traficante.

Um movimento de direitos humanos classificou a prisão como um exagero. “Os agentes públicos encontraram uma mulher e uma criança numa casa sem bens de valor, sem fogão, sem geladeira e decidiram incriminá-la como traficante como fazem diariamente com a população feminina, pobre e preta das periferias do nosso estado. Avalio como punitivismo ao extremo, em uma atitude perversa e cruel de quem não tem qualquer preocupação com a justiça”, disse Conceição Amorim, coordenadora do Centro de Direitos Humanos Padre Josimo.

A mulher passou 21 dias detida, pois o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva por “risco à ordem pública”. No relatório policial, consta que foram apreendidos 11 “brisadeiros” e 791 gramas de uma “espécie de manteiga” para preparos de doces.