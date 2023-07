Inspeção unilateral da Amazonas Energia é irregular, decide Tribunal

O Tribunal de Justiça do Amazonas, na definição de um recurso da Amazonas Energia, teve por improcedente o pedido de reforma da sentença da juíza Naira Batista Norte, da 13ª Vara Cível, que, na decisão, anulou um TOI-Termo de Ocorrência de Inspeção, emitido unilateralmente pela empresa e por meio do qual elaborou uma recuperação de consumo sob a alegação de desvio de energia elétrica de um consumidor. Foi Relator o Desembargador Yedo Simões de Oliveira.

É irregular a inspeção unilateral, sem o acompanhamento do usuário, sem prévia notificação, e com registro em TOI, sob o argumento de irregularidades nas instalações de rede elétrica do consumidor. Foi mantida a anulação do referido registro, com a determinação de que a concessionária cancelasse o lançamento da recuperação de consumo.

A Amazonas Energia havia defendido a regularidade de cobranças lançadas contra o consumidor com base em TOI- Termo de Ocorrência de Inspeção, lavrada por seus prepostos para apurar suspeita de fraude no medidor.

Na primeira instância a magistrada, na origem, declarou a inexigência de uma cobrança de R$ 16 mil, originada em TOI, e condenou a concessionária a um pagamento de danos morais no valor de R$ 3 mil por ofensas a direito de personalidade.

A empresa recorreu, impugnando a decisão. A Corte de Justiça decidiu que são “irregulares as cobranças fundadas exclusivamente em TOI unilateral, sem obediência à Resolução nº 414/2010 da ANEEL e ao contraditório e à ampla defesa”.

Ademais “é da concessionária de serviços o ônus de provar a regularidade das medições, bem como das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu a empresa, razão pela qual é de rigor a decretação de nulidade da cobrança a título de recuperação de consumo”. Foi mantida a sentença em todos os seus termos.

Apelação Cível nº 0614772-59.2022.8.04.0001