Impressões Digitais coletadas no banheiro da cena do crime imputado à Daniel falam à Polícia

O crime de estupro imputado pela Polícia basca à Daniel Alves segue perseguido nas investigações. Desta vez, a Polícia buscou nas cenas do crime um maior diálogo com as provas e as diligências vêm por meio de perícia coletada nas digitais capturadas, que falam sobre a atuação de Alves no banheiro onde a vítima diz ter sido violentada. Daniel esteve no local e a vítima também, é o que diz a perícia com base na coleta dessas digitais. A situação de Alves tende a se complicar. As informações foram divulgados pelo jornal espanhol El Periódico.

De acordo com o jorna, posições das impressões digitais confirmam o depoimento da pretensa vítima que acusa de estupro o jogador brasileiro. Sete impressões digitais da suposta vítima foram encontradas no banheiro da casa noturna Sutton, lugar da ocorrência do estupro indicada pela espanhola. O atleta nega as acusações, mas as digitais de Daniel também foram encontradas.

O que a perícia quer revelar agora é se, de fato, as descrições da violência se compatibilizam com a cena. Mas, segundo o mesmo jornal, o resultado prévio é o de que as posições das impressões digitais corroboram a versão declarada e repetida pela vítima, que, em depoimento firme e sereno, disse ter sido vítima de abuso sexual por Daniel. O jogado segue preso preventivamente.