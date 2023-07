Imagens das agressões contra Moraes serão entregues por Roma, até sexta, a pedido da Federal

Muito embora a Polícia Federal tenha identificado todos os possíveis envolvidos nas agressões sofridas pelo Ministro Alexandre de Moraes e o filho, de 17 anos, houve solicitação às autoridades italianas para que encaminhem as imagens das câmeras do Aeroporto Internacional de Roma, para efeito de avaliação e perícia. Há compromisso da entrega desse material até a próxima sexta feira.

Por enquanto os dados indicam que Andreia Munarão, com intenção de ofender, aproximou-se do Ministro, que não estava protegido por escolta policial, no Aeroporto italiano, e proferiu ofensas: “bandido, comunista e comprado”. O episódio ocorreu por volta das 18h45, horário local.

Com as ofensas assacadas contra Alexandre de Moraes, o filho agiu na defesa do pai, intervindo. Nessa ocasião é que Roberto Mantovani partiu para agredir o adolescente em meio a gritos e desferindo um tapa que atingiu os óculos de Alexandre, o filho.

Novas ofensas ocorreram ao depois. Um homem chamado Alex Zanatta, genro de Mantovani insistiu nas ofensas por ocasião do ingresso de Moraes e a família na sala VIP do Aeroporto Internacional de Roma. A Federal, já avisada, aguardou o trio de agressores no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo, e deu início às investigações, que seguem, com os investigados em liberdade.